В Подмосковье активно подают заявки на переселение из аварийного жилья

10 сентября 2025, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

С начала июня жители Московской области подали более 1,6 тыс. заявок на сертификаты для переселения из аварийного жилья, сообщили в подмосковном Минстрое.







Сертификат позволяет собственникам аварийных квартир приобрести жильё в новостройке или строящемся доме с вводом не позднее конца 2026 года.



Наибольшее число заявок поступило из Шатуры, Каширы и Орехово-Зуевского округа. С июля программа расширена: теперь сертификаты доступны и семьям, живущим в аварийных домах по договорам социального найма.



Заявления принимают до 15 октября. Номинал сертификата — 175 тыс. рублей за квадратный метр, минимальная площадь квартиры — 28 кв. м., даже если собственная квартира была меньше по «квадратам». Приобрести новое жильё можно в любом округе Подмосковья.

