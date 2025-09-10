В Подмосковье 20 тысяч заявок на льготные путевки в детские лагеря подали онлайн

10 сентября 2025, 11:50

оригинал Фото: Медиасток РФ

Жители Московской области активно оформляют льготные путевки для детей в летние и сезонные лагеря. С начала года на региональном портале госуслуг подано более 20 тысяч заявлений, сообщили в подмосковном Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.





