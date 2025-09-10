В Подмосковье 20 тысяч заявок на льготные путевки в детские лагеря подали онлайн
Жители Московской области активно оформляют льготные путевки для детей в летние и сезонные лагеря. С начала года на региональном портале госуслуг подано более 20 тысяч заявлений, сообщили в подмосковном Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.
Бесплатная путевка предоставляется один раз в год детям от 7 до 15 лет, которые относятся к одной из льготных категорий:
из многодетных или малообеспеченных семей,
оставшиеся без попечения родителей,
дети-сироты,
дети с ограниченными возможностями здоровья,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Услуга «Отдых детей в каникулярное время» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка» – «Организация отдыха». Чтобы получить путевку, необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить обязательные документы.
