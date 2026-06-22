Губернатор Воробьёв с выпускниками возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

22 июня 2026, 17:59

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в столице. Губернатора Московской области сопровождали выпускники подмосковных школ.





Вместе с ребятами глава региона почтил память павших в боях против немецко-фашистских захватчиков. В церемонии участвовали выпускники, показавшие отличные результаты на Едином госэкзамене, в том числе дети участников спецоперации.

«Ребята, рад всех вас видеть. Вы приехали сюда в День памяти и скорби из разных городов Подмосковья. Знаю, что все очень хорошо сдали экзамены. Хочется пожелать вам успехов при поступлении, чтобы вы были реализованы в течение всего обучения в вузе и после его окончания. Вы большие молодцы – 100-бальники, отличники. Но, мне кажется, ваше самое главное достижение – в том, что вы знаете, чего хотите», – обратился Воробьёв к выпускникам.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Патриотическое воспитание молодёжи очень важно, особенно в наше время. Дети должны знать правду, знать историю своей страны, чтобы быть со своим народом. Важно помнить подвиг наших предков», – уверен Тимофей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я набрала 100 баллов по химии. Долго к этому шла, готовилась, и добилась цели. Мне с девятого класса очень нравится этот предмет. У нас замечательный преподаватель, поэтому я решила сдавать химию. Поступать буду в медицинский вуз на стоматолога», – рассказала Александра.

А. Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Я сам проектирую и собираю беспилотники. Общаюсь с людьми, которые находятся в зоне боевых действий, узнаю, что там как устроено. Увлекаюсь 3D-печатью, моделированием, сборкой и пайкой. Владею всей технической частью. И, конечно, учусь, занимаюсь спортом, пытаюсь развиваться во всех направлениях», – рассказал Иван.