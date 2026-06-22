Губернатор Воробьёв с выпускниками возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Андрей Воробьёв в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в столице. Губернатора Московской области сопровождали выпускники подмосковных школ.
Вместе с ребятами глава региона почтил память павших в боях против немецко-фашистских захватчиков. В церемонии участвовали выпускники, показавшие отличные результаты на Едином госэкзамене, в том числе дети участников спецоперации.
«Ребята, рад всех вас видеть. Вы приехали сюда в День памяти и скорби из разных городов Подмосковья. Знаю, что все очень хорошо сдали экзамены. Хочется пожелать вам успехов при поступлении, чтобы вы были реализованы в течение всего обучения в вузе и после его окончания. Вы большие молодцы – 100-бальники, отличники. Но, мне кажется, ваше самое главное достижение – в том, что вы знаете, чего хотите», – обратился Воробьёв к выпускникам.
Ученик школы №5 в Ивантеевке Тимофей Вишняков получил высший балл на экзамене по химии.
«Патриотическое воспитание молодёжи очень важно, особенно в наше время. Дети должны знать правду, знать историю своей страны, чтобы быть со своим народом. Важно помнить подвиг наших предков», – уверен Тимофей.Школьники поделились с губернатором планами. Все они уже выбрали своё будущее. Одни пойдут учиться на биотехнолога, другие – на инженера, журналиста или реставратора. Будущие студенты планируют развивать космическую отрасль, искусственный интеллект, строить мосты и лечить людей.
На возложение из Подольска приехала выпускница школы №33 Александра Улитина, которая единственная в городе написала ЕГЭ по химии на 100 баллов. Девушка планирует стать стоматологом. Папа Саши лечится в госпитале. Он получил ранение в зоне СВО, но после восстановления планирует вернуться на передовую.
«Я набрала 100 баллов по химии. Долго к этому шла, готовилась, и добилась цели. Мне с девятого класса очень нравится этот предмет. У нас замечательный преподаватель, поэтому я решила сдавать химию. Поступать буду в медицинский вуз на стоматолога», – рассказала Александра.
Иван Костенко окончил Ногинский кадетский корпус в звании вице-старшины. За время обучения молодой человек совершил девять прыжков с парашютом, выиграл призы регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности и защиты Родины. Увлекается всем, что связано с БПЛА.
«Я сам проектирую и собираю беспилотники. Общаюсь с людьми, которые находятся в зоне боевых действий, узнаю, что там как устроено. Увлекаюсь 3D-печатью, моделированием, сборкой и пайкой. Владею всей технической частью. И, конечно, учусь, занимаюсь спортом, пытаюсь развиваться во всех направлениях», – рассказал Иван.
День памяти и скорби ежегодно отмечают 22 июня. В этом году исполнилось 85 лет со дня нападения фашистской Германии на СССР.