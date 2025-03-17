В Подмосковье более чем в два раза увеличили число лесных пожарных

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Пожароопасный сезон в Московской области, согласно прогнозам синоптиков, в этом году открывается раньше, чем обычно. О том, как в регионе ведётся подготовка к защите лесов от огня, доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и округов руководитель регионального Комлесхоза Евгений Агулов. медиасток.рф
«Увеличен штат и техническая обеспеченность. В частности, было 533 человека, стало 1272, а также была 271 единица техники, стало — 317. Кроме того, за счёт оптимизации наших подведомственных учреждений мы добавили 739 человек к лесным пожарным. Если раньше это были инспекторы, которые могли принять только первичные меры к пожаротушению, то сейчас это полноценные пожарные», — сказал Евгений Агулов.Он добавил, что в регионе продолжается ремонт лесопожарных станций. Согласно плану, за период с 2022 по 2027 год каждую из 28 лесопожарных стаций региона должно коснуться обновление.
Система видеомониторинга для обнаружения лесных пожаров в Подмосковье также совершенствуется — увеличивается как количество видеокомплексов, так и качество их работы.
«Эффективность повышается за счёт ухода от ложных срабатываний. В этом помогает внедрение искусственного интеллекта. В прошлом году был запущен пилотный проект, он хорошо себя показал, и с 15 апреля усовершенствованный ИИ будет запущен по всему региону, чтобы диспетчеры не отвлекались на ложные вызовы — пар из котельных, испарения и пр.», — добавил Евгений Агулов.Ведётся также работа по информированию населения: теперь через «Яндекс.навигатор» будут приходить уведомления о пожарной опасности и действующих запретах.
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Лев Каштанов