В Московской области открылся весенний сезон охоты на птицу

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье 20 марта начался весенний сезон охоты на птицу, сообщили в пресс-службе Комлесхоза региона. До 10 мая в Московской области разрешена охота на селезня из укрытия с использованием живой подсадной утки.
«Сроки открытия сезона зависят от выбранного способа охоты, а также от зоны Подмосковья, где находится охотничье угодье. Утверждены постановление губернатора Московской области «О видах разрешённой охоты и ограничениях охоты в охотничьих угодьях», – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.Как отметили в ведомстве, в весенний сезон запрещена охота с подхода. Исключение – охота на глухаря на току.
В региональном Комлесхозе напомнили, что охота с нарушением её срока, способа, а также с применением недопустимых орудий является административным правонарушением. За это предусмотрена ответственность в виде лишения права на охоту сроком от года до двух лет.
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Лора Луганская