Международная акция «Сад Памяти» пройдёт на лесных площадках Подмосковья 7 мая

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
7 мая жителей и гостей Подмосковья, желающих принять участие в акции «Сад Памяти», ждут на подготовленных лесных площадках. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Центральной площадкой в этом году станет Нестеровское участковое лесничество (GPS координаты 55.547233, 36.288120). Она расположена в Рузском муниципальном округе в 1,7 км от Можайского шоссе. Вблизи места проведения мероприятия организуют парковку для личного транспорта», – сказали в подмосковном Комлесхозе.Принять участие в ежегодной акции по сохранению и восстановлению леса можно в одном из подмосковных лесничеств. Их полный список можно найти по ссылке.
Сбор участников – в 10:00, начало акции – в 11:00.
В ведомстве участников акции попросили одеться по погоде, а также взять с собой коллег, друзей и родных. Посадочный материал и инвентарь пообещали выдать на месте.
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Лора Луганская