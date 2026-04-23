Скончался легендарный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов
На «Первом канале» сообщили о смерти Алексея Пиманова. Ему было 64 года. Зрителям он был хорошо знаком как ведущий программы «Человек и закон», а с 2013 года возглавлял медиахолдинг «Красная звезда».
По данным телеканала, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Коллеги отметили, что это невосполнимая утрата для всей команды и выразили искренние соболезнования семье и близким.
Пиманов был одной из самых узнаваемых фигур отечественного телевидения. Программа «Человек и закон» стала культовой — на ней выросло не одно поколение зрителей. При этом за кадром его работа нередко сопровождалась давлением и угрозами.
В одном из интервью телеведущий рассказывал, что в 1990-е и 2000-е годы почти каждый выпуск вызывал резкую реакцию: ему звонили с угрозами и требовали не выпускать материалы. Один из таких звонков застал его за рулем на высокой скорости — разговор касался семьи и настолько выбил его из колеи, что пришлось остановиться и прийти в себя. Со временем он привык к подобному давлению, подчеркивая, что всегда опирался на закон.
