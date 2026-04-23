Скончался легендарный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

23 апреля 2026, 19:10

Ушел из жизни телеведущий Алексей Пиманов — сердце не выдержало

На «Первом канале» сообщили о смерти Алексея Пиманова. Ему было 64 года. Зрителям он был хорошо знаком как ведущий программы «Человек и закон», а с 2013 года возглавлял медиахолдинг «Красная звезда».