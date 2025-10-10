Губернатор Воробьёв высказался об идее обязать неработающих платить взносы за ОМС
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать неработающих трудоспособных граждан платить взносы за обязательное медицинское страхование.
Ранее Матвиенко предложила подумать над этим вопросом. Она считает, что такие граждане могут поработать два месяца, чтобы получить 45 тысяч рублей для оплаты ОМС.
«Выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. За них это делают те, кто встаёт в семь утра и идёт в офис или на завод. По сути, человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально», – сказал Воробьёв в интервью РИА Новости.По словам губернатора, в этом году в Подмосковье на оплату обязательного медицинского страхования неработающего населения было направлено около 69 миллиардов рублей, в том числе более 18 миллиардов – на лечение официально неработающих трудоспособных жителей. Это более миллиона человек.
Воробьёв добавил, что всё это не касается тех, кто ухаживает за детьми или находится в уязвимом социальном положении.
«В рамках этой дискуссии считаю правильным высказать своё мнение и поддержать верхнюю палату парламента», – заключил глава региона.Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, в прошлом году в Подмосковье за медицинской помощью обратились более 533 тысяч официально неработающих трудоспособных граждан. Это 52% от общего числа.
Если хотя бы половина лиц трудоспособного возраста будет платить минимальный страховой взнос в 15-20 тысяч рублей в год, то регион сможет направить дополнительные средства в 7-9 миллиардов рублей на строительство и ремонт больниц, обновление медицинского оборудования, улучшение условий для пациентов.