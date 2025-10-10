Губернатор Воробьёв высказался об идее обязать неработающих платить взносы за ОМС

10 октября 2025, 17:17

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать неработающих трудоспособных граждан платить взносы за обязательное медицинское страхование.





Ранее Матвиенко предложила подумать над этим вопросом. Она считает, что такие граждане могут поработать два месяца, чтобы получить 45 тысяч рублей для оплаты ОМС.

«Выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. За них это делают те, кто встаёт в семь утра и идёт в офис или на завод. По сути, человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально», – сказал Воробьёв в интервью РИА Новости.

«В рамках этой дискуссии считаю правильным высказать своё мнение и поддержать верхнюю палату парламента», – заключил глава региона.