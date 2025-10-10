Уникальная операция люберецких хирургов спасла пациента от ампутации ног

10 октября 2025, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы спасли пациента от ампутации с помощью протезирования артерий ног. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В стационар обратился 68-летний мужчина с жалобами на боли в нижних конечностях, которые усиливались при ходьбе и не давали ему спать по ночам. Врачи диагностировали снижение кровообращение, которое могло привести к ампутации ног.



Пациенту выполнили целый комплекс обследований. По результатам диагностики подтвердилось тотальное закрытие артерий и отдела аорты, снабжающих кровью нижнюю часть тела.



«После тщательной подготовки мы провели шестичасовую операцию. Выполнили протезирование брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей. Для восстановления проходимости сосудов потребовалась значительная реконструкция, чтобы улучшить кровоснабжение, избежать болевого синдрома и ампутации», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Люберецкой больницы Родион Шилов.