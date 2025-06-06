Губернатор Воробьёв вручил 35 юным жителям Подмосковья первые паспорта
Паспорта граждан Российской Федерации вручил 35 четырнадцатилетним жителям Московской области губернатор региона Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Участниками торжественного мероприятия стали дети участников СВО, победители олимпиад и конкурсов, волонтёры, танцоры, художники, профессиональные спортсмены и будущие военные. Церемония состоялась в Доме правительства Московской области в Красногорске.
«Дорогие ребята, сегодня мы пригласили вас, чтобы в присутствии близких людей вручить первые паспорта. По собственному опыту знаем, что это очень запоминающийся день, настоящее событие для вас, ваших родителей, очередной этап. Здесь собрались дети, наших героев, военнослужащих, те, кто достойно представляет Московскую область на олимпиадах, подтверждает свою состоятельность результатами в спорте и творчестве», — сказал Андрей Воробьёв.Он поблагодарил учителей, которые помогают школьникам раскрывать таланты, а также участников СВО, которые пришли поддержать ребят.
В свою очередь, мама юного гражданина Арсения из Балашихи, чей отец является участником специальной военной операции, выразила благодарность губернатору за развитие патриотического воспитания в регионе.