Капремонт стадиона «Мещера» в Егорьевске завершат до конца года
Старейший стадион Егорьевска «Мещера» капитально ремонтируют, все запланированные работы планируется закончить до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время полностью готово основание футбольного поля с подогревом. Ведутся ремонтные работы в административном корпусе. На объекте заняты 35 человек, используется девять единиц техники», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта на стадионе обновят все инженерные коммуникации, заменят трибуны. На месте устаревшего футбольного поля появится новое — с подогревом, искусственным покрытием и беговыми дорожками. Обновление коснётся и других спортивных зон, а также административно-бытового корпуса.