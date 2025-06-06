В семи подмосковных округах починили искусственные неровности на дорогах

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые искусственные неровности отремонтировали на региональных дорогах в семи округах Московской области, работы провели специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



«Искусственные неровности починили на Заводской улице и в микрорайоне Пахринский в Домодедове, на улице Калинина в Хотькове, на улице Энергетиков в Дедовске и на улице Девичье Поле в Коломне», — говорится в сообщении.
Ремонт провели также на улице Школьная в солнечногорском посёлке Поварово и на Центральной улице в селе Орудьево Дмитровского округа.

Искусственные неровности устанавливают на проезжей части рядом с социально значимыми объектами, а также в местах с повышенным риском ДТП, например, на нерегулируемых перекрёстках.
Лев Каштанов

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