В семи подмосковных округах починили искусственные неровности на дорогах
Повреждённые искусственные неровности отремонтировали на региональных дорогах в семи округах Московской области, работы провели специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Искусственные неровности починили на Заводской улице и в микрорайоне Пахринский в Домодедове, на улице Калинина в Хотькове, на улице Энергетиков в Дедовске и на улице Девичье Поле в Коломне», — говорится в сообщении.Ремонт провели также на улице Школьная в солнечногорском посёлке Поварово и на Центральной улице в селе Орудьево Дмитровского округа.
Искусственные неровности устанавливают на проезжей части рядом с социально значимыми объектами, а также в местах с повышенным риском ДТП, например, на нерегулируемых перекрёстках.