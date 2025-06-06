Для дошколят из Красногорска устроили экскурсию по пожарной части
Экскурсию по 227-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса провели для воспитанников детского сада в посёлке Нахабино городского округа Красногорск работники ведомства. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребят провели по всем помещениям пожарной части и рассказали, для чего они предназначены. Маленьким гостям также показали пожарную технику и специальное оборудование.
«Дошколята узнали о профессии пожарного, о защитных свойствах боевой одежды и разобрали алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации», — рассказал начальник части Александр Смирнов.Пожарные также разрешили ребятам посидеть в кабине пожарной автоцистерны и ответили на все вопросы, возникшие по ходу экскурсии.