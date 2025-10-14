Щёлковская гимнастка завоевала награду первенства Московской области
Бронзовую медаль выиграла на первенстве Московской области по художественной гимнастике юная спортсменка из Щёлкова Кира Коптева. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования проводились на базе спорткомплекса «Борисоглебский» в Раменском. Участницами турнира стали более 300 гимнасток из разных спортивных организаций региона.
«Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва округа Щёлково Кира Коптева заняла третье место в возрастной группе 2011-го года рождения», — говорится в сообщении.Кроме того, щёлковские гимнастки Анастасия Иванюхина и Дарина Кустяева вошли в число 40 сильнейших в регионе по программе кандидатов в мастера спорта, а их землячка Валерия Козлова — в областной топ-40 по программе первого разряда.