Щёлковская гимнастка завоевала награду первенства Московской области

14 октября 2025, 13:27

Кира Коптева (фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково)

Бронзовую медаль выиграла на первенстве Московской области по художественной гимнастике юная спортсменка из Щёлкова Кира Коптева. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Соревнования проводились на базе спорткомплекса «Борисоглебский» в Раменском. Участницами турнира стали более 300 гимнасток из разных спортивных организаций региона.





«Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва округа Щёлково Кира Коптева заняла третье место в возрастной группе 2011-го года рождения», — говорится в сообщении.