На подмосковном молочном комбинате «Чеховский» внедрили ИИ и роботов

14 октября 2025, 14:16

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Молочный комбинат «Чеховский», расположенный в подмосковном округе Чехов, является крупнейшим в России. Интенсифицировать производство предприятию позволило внедрение современных технологических решений. Комбинат посетили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Преобразования на предприятии провели в рамках реализации соглашения о расширении и модернизации производства, подписанного в этом году на Петербургском международном экономическом форуме.





«Все, что касается продовольственной безопасности, имеет сегодня принципиально важное значение. Президент в своем указе о национальных целях сказал о необходимости наращивания и экспортного потенциала, и производства собственных продуктов. А это невозможно без применения всего самого умного, без технологий, цифровизации. (…) На этом предприятии работает дружная команда, я очень надеюсь, что её дальнейшие инвестиции будут отражаться и на налоговых пополнениях в бюджет области, и на создании новых рабочих мест», — сказал Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева



«К 2030 году производство продукции агропромышленного комплекса должно вырасти на четверть, аграрный экспорт — в полтора раза. Важную роль в достижении этих показателей играет повышение производительности, и цифровизация здесь является одним из ключевых инструментов. Автоматизированные решения замещают рутинный ручной труд, позволяют оптимизировать процессы и снижать себестоимость», — сказала Оксана Лут.