Губернатор Воробьёв вручил переходящий кубок абсолютным чемпионам Школьной лиги
В Одинцове закрыли сезон 2025/2026 Единой школьной лиги Московской области. Он оказался рекордным за всю историю проекта.
В соревнованиях участвовали 50 000 детей и подростков из 653 школ всех 56 муниципалитетов. Игры посетили более 200 000 зрителей, а число просмотров в СМИ и соцсетях составило около 130 миллионов.
Перед вручением наград губернатор Московской области Андрей Воробьёв и начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков обсудили с юными спортсменами развитие лиги.
«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в этом учебном году в соревнованиях. Отдельная благодарность – тем, кто сегодня поддерживал девчонок и мальчишек в финальных играх. Это было здорово. Мы – одна команда. Я очень надеюсь, что каждый год все вы будете брать новую планку, добиваться успехов. И, конечно, слова благодарности вашим учителям, тренерам, родителям. Конечно, мощным стимулом развития стала поддержка проекта нашего президента. Принято решение о масштабировании Школьной лиги на всю страну. Мы с удовольствием будем делиться опытом», – подчеркнул глава региона.
Новиков назвал уникальный формат соревнований готовой «лучшей практикой».
«Это очень красивый, успешный и масштабный проект, который хочется распространить на другие регионы. Важно, чтобы дети участвовали в подобных соревнованиях именно в массовом, оздоровительном формате, а не только в рамках спорта высших достижений. Планируем представить этот проект «Движению Первых» как одну из лучших практик для масштабирования. Заниматься спортом в школе нужно не только ради медалей, но и для здоровья, гармоничного развития подростков», – отметил Новиков
Кульминацией церемонии закрытия стали финалы соревнований по баскетболу 3х3. У девушек за победу сражались команды Бутовской школы №1 из Ленинского городского округа и Гимназии №1 Люберец. У юношей награды оспаривали ученики Одинцовской лингвистической гимназии и Лицея №1 из Павлово-Посадского округа. Матчи получились упорными. В итоге лучшими стали представители Люберец и Павловского Посада.
Школьная лига в этом сезоне проходила по четырём видам спорта – это также футзал, волейбол и шахматы. Соревнования включали муниципальный и региональный этапы, а также «Финал четырёх».
Золотые медали по футзалу завоевала команда школы №10 им. С.Н. Воронина из Чехова. В состязаниях по волейболу у девушек победила Дмитровская школа №8, а среди юношей лучшей стала команда школы №22 из Раменского.
По результатам всех дисциплин первое место занял Одинцовский городской округ. Воробьёв вручил победителям переходящий кубок Школьной лиги. Второе место в общекомандном зачёте досталось Раменскому округу, третье – Балашихе.
В следующем сезоне участниками лиги станут уже 800 школ и 100 000 учеников. По голосованию школьников будут добавлены две новые дисциплины – настольный теннис и киберспорт.
«В каждой школе ребята соревнуются. Кто-то занимается спортом профессионально, в спортшколе, а кто-то как любитель. Задачей было объединить их на уровне всего Подмосковья, чтобы они знакомились и общались друг с другом. Мы получили поддержку на федеральном уровне и хотим дальше вместе развивать это направление. Ребята просят добавить в следующем сезоне как минимум настольный теннис. Будем думать и над игровыми видами. Спорт – это характер, здоровье, и мы надеемся, что наш проект будет расширяться», – сказал Андрей Воробьёв.
Единая школьная лига Московской области создана по инициативе губернатора. Проект стартовал в 2023 году с пилота в Балашихе. В следующем сезоне к лиге присоединились уже 13 муниципалитетов, а в текущем проект расширили на весь регион.
За призовые места директорам школ и учителям физкультуры выплачивают премии: 200 000 рублей – за золото, 100 000 – за серебро, 50 000 – за бронзу.
Проводятся также мастер-классы с легендами спорта, заслуженными тренерами, турниры для родителей.