Губернатор Воробьёв вручил переходящий кубок абсолютным чемпионам Школьной лиги

29 апреля 2026, 18:55

В Одинцове закрыли сезон 2025/2026 Единой школьной лиги Московской области. Он оказался рекордным за всю историю проекта.





В соревнованиях участвовали 50 000 детей и подростков из 653 школ всех 56 муниципалитетов. Игры посетили более 200 000 зрителей, а число просмотров в СМИ и соцсетях составило около 130 миллионов.



Перед вручением наград губернатор Московской области Андрей Воробьёв и начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков обсудили с юными спортсменами развитие лиги.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в этом учебном году в соревнованиях. Отдельная благодарность – тем, кто сегодня поддерживал девчонок и мальчишек в финальных играх. Это было здорово. Мы – одна команда. Я очень надеюсь, что каждый год все вы будете брать новую планку, добиваться успехов. И, конечно, слова благодарности вашим учителям, тренерам, родителям. Конечно, мощным стимулом развития стала поддержка проекта нашего президента. Принято решение о масштабировании Школьной лиги на всю страну. Мы с удовольствием будем делиться опытом», – подчеркнул глава региона.

«Это очень красивый, успешный и масштабный проект, который хочется распространить на другие регионы. Важно, чтобы дети участвовали в подобных соревнованиях именно в массовом, оздоровительном формате, а не только в рамках спорта высших достижений. Планируем представить этот проект «Движению Первых» как одну из лучших практик для масштабирования. Заниматься спортом в школе нужно не только ради медалей, но и для здоровья, гармоничного развития подростков», – отметил Новиков

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«В каждой школе ребята соревнуются. Кто-то занимается спортом профессионально, в спортшколе, а кто-то как любитель. Задачей было объединить их на уровне всего Подмосковья, чтобы они знакомились и общались друг с другом. Мы получили поддержку на федеральном уровне и хотим дальше вместе развивать это направление. Ребята просят добавить в следующем сезоне как минимум настольный теннис. Будем думать и над игровыми видами. Спорт – это характер, здоровье, и мы надеемся, что наш проект будет расширяться», – сказал Андрей Воробьёв.