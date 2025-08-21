В Павловском Посаде прошел бизнес-завтрак по «Клиентоориентированности бизнеса»
Первый заместитель главы Павлово‑Посадского городского округа Филипп Александрович Ефанов принял участие в деловом завтраке, посвящённом теме «Клиентоориентированность бизнеса».
Вместе с руководителем Восточной торгово‑промышленной палаты Маргаритой Смирновой, директором маркетингового агентства «АСМ» Татьяной Агеевой и представителями бизнес‑сообщества обсуждались современные тенденции клиентоцентричности и разбирались практические кейсы ребрендинга и трансформации бизнеса.
«Клиентоориентированность — это не про «Спасибо, что выбрали нас». Это системная работа с персоналом, поставщиками, клиентами. Для многих предпринимателей это непростой путь, но единственно верный в современном мире, где у клиента есть выбор», — отметил Филипп Александрович. В завершение мероприятия Ефанов рассказал о государственных мерах поддержки предпринимателей и поблагодарил участников за конструктивный диалог.
Малое предпринимательство остаётся значимым драйвером экономического и социального развития Павлово‑Посадского округа: оно создаёт рабочие места, насыщает рынок товарами и услугами и формирует конкурентную среду. Ключевые показатели округа:
• более 4 тыс. субъектов малого бизнеса: 869 юридических лиц и 3 197 индивидуальных предпринимателей;
• численность работающих на малых и микро‑предприятиях (без учёта ИП) — более 5 тыс. человек, что составляет 25% от общей численности занятых в округе;
• общая численность занятых на предприятиях округа — более 21 тыс. человек;
• оборот малых и микропредприятий превышает 37 млрд руб.
В округе действуют 27 крупных и средних промышленных предприятий (численность занятых на них — свыше 6 тыс. человек). По итогам 2024 года крупные и средние предприятия отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на сумму 71 млрд руб. (125,1% к уровню 2023 года).