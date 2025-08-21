В Мытищах снесли обветшавший трёхэтажный жилой дом

21 августа 2025, 12:08

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажный кирпичный дом на семь квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на 3-й Крестьянской улице в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом был построен в 1955 году, его общая площадь составляла около 1,1 тыс. квадратных метров.





«Обследование показало, что технические и эксплуатационные показатели дома критически снижены. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.