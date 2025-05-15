В Подмосковье подали более 16 тысяч онлайн-заявок на статус многодетной семьи

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Свыше 16 тысяч заявлений на получение статуса многодетной семьи подали на портале госуслуг Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Подать заявление на получение статуса многодетной семьи могут люди, состоящие в зарегистрированном браке, а также матери и отцы-одиночки, у которых есть трое или более родных или усыновлённых детей в возрасте до 23 лёт, получающих очное образование», — отмечается в сообщении.Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале госуслуг, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Данные о детях проверяются автоматически. Услуга предоставляется бесплатно, результат должен прийти в течение семи рабочих дней.
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Лев Каштанов