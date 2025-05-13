Названа самая популярная в Подмосковье онлайн-услуга

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Самой востребованной опцией на портале госулсуг Московской области на минувшей неделе стало получение выписки из домовой книги, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«За неделю на получение выписки из домовой книги было подано свыше 9,4 тыс. онлайн-заявлений. А с начала года число таких заявлений превысило 290 тысяч», — отмечается в сообщении.В список самых популярных услуг на госпортале Подмосковья на минувшей неделе вошла также запись в кружки и секции (свыше 9,2 тыс. заявок), оформление социальных карт жителя Московской области (около 6 тысяч заявок), а также запись в детский сад (более 2 тысяч заявлений).
Всего пользователям подмосковного госпортала доступно свыше 390 онлайн-услуг для физических лиц и бизнеса. Кроме того, услуги можно получать через мобильное приложение «Добродел».
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