Губернаторские ёлки в Подмосковье в этом году посетят около 40 тысяч детей

23 декабря 2025, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Традиционные губернаторские ёлки для детей из многодетных и малообеспеченных семей, ребят с ограниченными возможностями, воспитанников семейных центров и детей участников специальной военной операции посетят 38 тысяч маленьких зрителей из всех округов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





В этом году праздники проводят в новом формате: это сказочные ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки.



Перед началом одного из спектаклей с детьми пообщался губернатор региона Андрей Воробьёв.





«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в учебе и всего самого-самого доброго. Пусть всё, что вы задумали, обязательно сбудется. Спасибо Илье Авербуху, Татьяне Навке и их дружным командам, которые дают концерты по всей стране, в том числе в нашем Подмосковье», — сказал Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

«Для нас большая честь, что губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв открывает целый цикл представлений. Кто-то из посетителей получит новогоднее настроение, а кто-то может загореться мечтой стать звездой фигурного катания. Так что я считаю, что такой подарок очень важен для каждого. А в январе мы открываем еще один цикл – в парках», — отметил Илья Авербух.