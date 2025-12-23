Губернаторские ёлки в Подмосковье в этом году посетят около 40 тысяч детей
Традиционные губернаторские ёлки для детей из многодетных и малообеспеченных семей, ребят с ограниченными возможностями, воспитанников семейных центров и детей участников специальной военной операции посетят 38 тысяч маленьких зрителей из всех округов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
В этом году праздники проводят в новом формате: это сказочные ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки.
Перед началом одного из спектаклей с детьми пообщался губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в учебе и всего самого-самого доброго. Пусть всё, что вы задумали, обязательно сбудется. Спасибо Илье Авербуху, Татьяне Навке и их дружным командам, которые дают концерты по всей стране, в том числе в нашем Подмосковье», — сказал Андрей Воробьёв.
Ребят собрали на «Арене Мытищи» и показали им «Снежную королеву» в постановке Ильи Авребуха.
«Для нас большая честь, что губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв открывает целый цикл представлений. Кто-то из посетителей получит новогоднее настроение, а кто-то может загореться мечтой стать звездой фигурного катания. Так что я считаю, что такой подарок очень важен для каждого. А в январе мы открываем еще один цикл – в парках», — отметил Илья Авербух.Зрителями стали 4,7 тыс. детей из 27 подмосковных округов. Помимо ледового шоу праздник включал в себя раздачу подарков: ребятам вручили игрушки-пазлы, конфеты и открытки.