Ребята из Солнечногорска завоевали четыре медали на турнире по рукопашному бою

23 декабря 2025, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Три золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Солнечногорска на Пятом фестивале рукопашного боя спортивного клуба «Империя спорта» для детей от шести до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Соревнования проходили в Туле. От Солнечногорска в них участвовали воспитанники дома детского творчества «Буревестник».





«Золотые медали завоевали юные солнечногорцы Сергей Маслов, Вадим Григорьичев и Кирилл Задков, а на втору ступень пьедестала почёта поднялся Роман Лагуш», — говорится в сообщении.