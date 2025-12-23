Ребята из Солнечногорска завоевали четыре медали на турнире по рукопашному бою
Три золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Солнечногорска на Пятом фестивале рукопашного боя спортивного клуба «Империя спорта» для детей от шести до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования проходили в Туле. От Солнечногорска в них участвовали воспитанники дома детского творчества «Буревестник».
«Золотые медали завоевали юные солнечногорцы Сергей Маслов, Вадим Григорьичев и Кирилл Задков, а на втору ступень пьедестала почёта поднялся Роман Лагуш», — говорится в сообщении.Всего турнир собрал около 180 рукопашников из Подмосковья, Тулы, а также Тульской и Калужской областей. Бои проводились в трёх возрастных категориях: «шесть — семь лет», восемь — девять лет» и «десять — 11 лет».