Подмосковная прокуратура направила в суд уголовные дела группы мошенников
Прокуратура Московской области направила в суд уголовные дела трёх участников организованной группы, обвиняемых в мошенническом хищении 13,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Обвиняемые искали соучастников, которые согласились бы за денежное вознаграждение оформить на своё имя банковские карты и предоставить их им в пользование. Помимо этого, они обеспечивали доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.
В сентябре прошлого года участники преступной группы года путём обмана похитили средства жителя Подмосковья более чем на 13,8 млн рублей под предлогом их перечисления на «безопасный счёт». Один обвиняемый признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве.
Уголовные дела направили в Электростальский городской суд для рассмотрения по существу.
