Подмосковная прокуратура направила в суд уголовные дела группы мошенников

24 декабря 2025, 17:22

оригинал Фото: Istock / Vladimir Cetinski

Прокуратура Московской области направила в суд уголовные дела трёх участников организованной группы, обвиняемых в мошенническом хищении 13,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.