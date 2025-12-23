В Подмосковье нашли курьеров, перевозивших детей на электровелосипедах в сумках
Видео: пресс-служба МВД РФ
Подмосковные полицейские установили личности мужчин, перевозивших детей на электровелосипедах в курьерских сумках. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Это событие попало на видео, распространившееся в интернете.
«Сотрудники полиции из Люберец в кратчайшие сроки установили и доставили в территориальный отдел двоих доставщиков еды, перевозивших двухлетних мальчика и девочку в сумках, прикреплённых к багажникам электровелосипедов. Ими оказались граждане одного из государств Средней Азии 1964 и 1994 годов рождения», – рассказала Волк.В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье о нарушении правил дорожного движения велосипедистами. Кроме того, на одного из них выписали протокол за нарушение правил въезда и пребывания в России.