Гусляры из Пушкина стали лауреатами всероссийского музыкального конкурса
Ученики Пушкинской детской школы искусств завоевали пять наград пятого всероссийского конкурса молодых гусляров «Территория гуслей». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие проходило в Москве 1 марта. Таланты и навыки музыкантов оценивало жюри в составе признанных исполнителей на гуслях и ведущих российских педагогов.
«По итогам конкурса лауреатом первой степени стала воспитанница Софринского филиала Пушкинской ДШИ Анна Трунина, лауреатами второй степени — её соученицы Екатерина Трунина и Полина Мананникова, а также представительница центрального отделения Ульяна Назарова», — говорится в сообщении.Кроме того, лауреатом первой степени стал ансамбль «Пушкинские гусляры». Он также принял участие в гала-концерте, который состоялся в Большом зале Музыкального училища имени Гнесиных.