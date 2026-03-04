Гусляры из Пушкина стали лауреатами всероссийского музыкального конкурса

04 марта 2026, 15:38

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Ученики Пушкинской детской школы искусств завоевали пять наград пятого всероссийского конкурса молодых гусляров «Территория гуслей». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие проходило в Москве 1 марта. Таланты и навыки музыкантов оценивало жюри в составе признанных исполнителей на гуслях и ведущих российских педагогов.





«По итогам конкурса лауреатом первой степени стала воспитанница Софринского филиала Пушкинской ДШИ Анна Трунина, лауреатами второй степени — её соученицы Екатерина Трунина и Полина Мананникова, а также представительница центрального отделения Ульяна Назарова», — говорится в сообщении.