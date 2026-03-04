В Пушкинском округе реконструировали ВЗУ №42
Реконструкцию водозаборного узла №42 завершили в селе Левково Пушкинского городского округа. Работы провели по областной госпрограмме. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Обновлённый объект ЖКХ осмотрели члены окружного Совета депутатов Николай Михайлин и Анна Дунаева, а также уполномоченная главы округа Ольга Алексеева.
«В рамках реконструкции на водозаборном узле перестроили павильоны двух скважин, установили там новое оборудование, смонтировали станцию обезжелезивания, заменили внутренние инженерные сети и очистили два резервуара для воды», — говорится в сообщении.Кроме того, прилегающую к ВЗУ территорию благоустроили и поставили по периметру новое ограждение.
Отмечается, что водозаборный узел №42 обеспечивает водой свыше 1 650 человек.