Музей-заповедник «Горки Ленинские» подготовил праздничную программу к 8 Марта

04 марта 2026, 13:10

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 7 по 9 марта Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» приглашает гостей на специальную программу, приуроченную к Международному женскому дню, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





Для юных посетителей подготовлена интерактивная программа «Секреты усадебного бала». Дети узнают о бальном этикете, нарядах и салонных развлечениях XIX века, а на мастер-классе создадут бумажных кукол — главных персонажей бала.



Новая программа «Душистое и литературное» познакомит с традициями эпистолярного жанра. Участники увидят предметы, связанные с письмом, изучат образцы переписки жителей усадьбы и напишут собственное послание в стиле чеховских героинь.



Как отметил директор музея Евгений Сарамуд, в этом году к празднику подготовили четыре новые экскурсии. Одна из них — «Из купчих в дворянки. Светская дама Зинаида Морозова-Рейнбот» — расскажет о женщине, сыгравшей ключевую роль в истории усадьбы.



Также гостей ждёт концерт «Музыкальный карнавал» с участием Ансамбля баянистов «Русский тембр» и солисток Московской областной филармонии. В программе — классика, танго, романсы и песни советских композиторов.



В Музее крестьянского быта пройдёт интерактив «Дочь, мама, бабушка» о роли женщины в крестьянской семье. Участники научатся обращаться со старинными предметами и сделают куклу-оберег «Сорока».8 марта состоятся экскурсии «Ульяновы. История семьи, любви и революции» и «Музыка в семье Ульяновых» в сопровождении фортепиано.



Больше информации о мероприятиях музея-заповедника «Горки Ленинские» — на официальном сайте.