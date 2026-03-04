Подмосковье перераспределит бюджет в пользу приоритетных соцнаправлений
Правительство Московской области приняло решение об оптимизации численности государственных служащих и перераспределении бюджетных средств в пользу приоритетных социальных направлений. Меры направлены на повышение эффективности управления, цифровизацию процессов и сокращение рутинных операций, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
В Подмосковье продолжается внедрение инструментов искусственного интеллекта, которые ускоряют подготовку документов, обработку обращений граждан, формирование отчетности и управленческой аналитики. Также проводится работа по устранению дублирующих полномочий, унификации процедур и регламентации типовых процессов.
Власти подчеркивают, что оптимизация проводится без увеличения расходов на управленческий аппарат при сохранении объема оказываемых услуг. Более половины бюджета региона направляется на образование, здравоохранение, поддержку социально незащищенных категорий граждан и другие социальные обязательства. Эти расходы сохраняются в полном объеме.
