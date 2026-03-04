Подмосковье перераспределит бюджет в пользу приоритетных соцнаправлений

04 марта 2026, 15:12

оригинал Фото: медиасток.рф

Правительство Московской области приняло решение об оптимизации численности государственных служащих и перераспределении бюджетных средств в пользу приоритетных социальных направлений. Меры направлены на повышение эффективности управления, цифровизацию процессов и сокращение рутинных операций, сообщили в пресс-службе губернатора региона.