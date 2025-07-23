Гжельский «Салют» стал обладателем Кубка памяти Георгия Шухова
На стадионе «Леон Арена» в Раменском прошёл финальный матч Кубка памяти Георгия Шухова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«В этом году знаменитой победе раменского «Сатурна» в финале розыгрыша Кубка СССР по футболу среди коллективов физической культуры, так называемого Кубка миллионов, исполняется 49 лет. В 1976 году команду на финальный матч с «Водником» из Ванина вывел её капитан Георгий Шухов. Раменский клуб разгромил соперников со счётом 3:0 и с четвёртой попытки завоевал почётный трофей», – рассказали в администрации.Шухов рано ушел из жизни. В честь него в Раменском с 2003 года проводят турнир его памяти. В этом году в турнире приняли участие шесть команд.
В решающем матче сошлись футбольный клуб «Фортуна» и гжельский «Салют». Среди почётных гостей на стадионе присутствовали вдова Георгия Алексеевича Людмила Михайловна, члены его семьи, ветераны раменского футбола.
По итогам матча гжельцы подняли над головами главный трофей турнира – Кубок Шухова, победив со счётом 3:2.