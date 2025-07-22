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Центр «Раменский» распространил программу реабилитации на взрослых

Фото: Раменский медиацентр

Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Раменский» расширил программу. Помимо работы с детьми, там теперь проходят реабилитацию взрослые инвалиды старше 18 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



«У нас есть отделение социальной реабилитации для детей с ОВЗ. Занятия проводятся по комплексной программе – с логопедом, дефектологом адаптивной физкультурой, психологом и реабилитологом. Здесь работают высококвалифицированные педагоги. Не все ребята, переступая порог центра, умеют говорить. Но спустя небольшой период воспитанники уже показывают результаты», – рассказала директор «Раменского» Елена Каменкова.
Она добавила, что в Центр теперь после службы в зоне СВО приходят бойцы, утратившие трудоспособность. Обратиться за помощью могут все, кому необходимы подобные виды поддержки.

Фото: Раменский медиацентр
Для взрослых разработана комплексная программа, включающая тренажёрный зал, творческую мастерскую, занятия по плетению маскировочных сетей для бойцов, рисованию и развитию мелкой моторики.

Записаться на реабилитацию можно как напрямую в Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по адресу г. Раменское, ул. Десантная, 11, так и через портал РПГУ или окружное Управление №5 Раменского.


Лора Луганская

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