Центр «Раменский» распространил программу реабилитации на взрослых
Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Раменский» расширил программу. Помимо работы с детьми, там теперь проходят реабилитацию взрослые инвалиды старше 18 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«У нас есть отделение социальной реабилитации для детей с ОВЗ. Занятия проводятся по комплексной программе – с логопедом, дефектологом адаптивной физкультурой, психологом и реабилитологом. Здесь работают высококвалифицированные педагоги. Не все ребята, переступая порог центра, умеют говорить. Но спустя небольшой период воспитанники уже показывают результаты», – рассказала директор «Раменского» Елена Каменкова.Она добавила, что в Центр теперь после службы в зоне СВО приходят бойцы, утратившие трудоспособность. Обратиться за помощью могут все, кому необходимы подобные виды поддержки.
Для взрослых разработана комплексная программа, включающая тренажёрный зал, творческую мастерскую, занятия по плетению маскировочных сетей для бойцов, рисованию и развитию мелкой моторики.
Записаться на реабилитацию можно как напрямую в Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по адресу г. Раменское, ул. Десантная, 11, так и через портал РПГУ или окружное Управление №5 Раменского.