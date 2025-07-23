Достижения.рф

В Раменском открыли три пункта по приёму старой одежды и обуви

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Три пункта сбора ставших ненужными изделий из текстиля и кожи открыли в подмосковном Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



Проект, в рамках которого устанавливают такие пункты, называется «Благодарный шкаф». Туда можно принести старую или просто надоевшую одежду и обувь, домашний текстиль, постельное бельё и детские игрушки.

«Вещи хорошего качества передают нуждающимся — в том числе в приюты, дома для престарелых и другие соцучреждения, а непригодное для использование отправляется на переработку», — говорится в сообщении.
«Благодарные шкафы» расположены в городе Раменское по следующим адресам: улица Десантная, дом №16/1, улица Красноармейская, дом №13А и улица Коммунистическая, дом №39.

Подробная информация о проекте «Благодарный шкаф» размещена по ссылке.
Лев Каштанов

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