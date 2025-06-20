В ОЭЗ «Кашира» будут производить тарные картоны из вторсырья

20 июня 2025, 14:44

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Кашире в 2028 году откроют производство макулатурных тарных картонов. Проект на территории особой экономической зоны «Кашира» реализует компания «Архбум Лайнер», входящая в группу компаний АО «Архангельский ЦБК». Соответствующее соглашение в ходе ПМЭФ-2025 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель гендиректора по финансам АО «Архангельский ЦБК» Олег Губин.







«Использование вторсырья, ресурсосберегающие технологии, экологичность – то, что отличает современные предприятия. Одно из таких появится у нас в Кашире. Это производство макулатурного тарного картона мощностью 325 тонн в год. Для размещения нового завода инвестор выбрал одну из шести особых экономических зон Московской области – в Кашире», – рассказал губернатор.

«Кроме того, бизнесу предлагаются комфортные условия для запуска производства – быстрое получение разрешений на строительство, доступ к коммуникациям и всей необходимой инфраструктуре. Инвестиции компании в проект составят около 23 млрд. рублей. На современном высокотехнологичном производстве будет создано 250 новых рабочих мест», – добавил Воробьёв.

«Расширение мощностей группы компаний «Архангельского ЦБК» по переработке макулатурного сырья направлено на обеспечение самостоятельной утилизации упаковки и увеличение объёмов использования вторсырья в производстве. Также при выполнении нормативов утилизации будет снижена зависимость от привлечения внешних ресурсов», – отметил Губин.