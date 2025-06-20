В Подмосковье усилят цифровизацию госуправления
Компания «1С» поможет внедрению цифровых решений в сферу госуправления в Московской области. Соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2025 губернатор региона Андрей Воробьёв и директор «1С» Борис Нуралиев, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Мы в Московской области уделяем большое внимание цифровизации всех сфер, включая трансформацию государственного управления. (…) Системы 1С давно зарекомендовали себя в качестве эффективных инструментов. Подписанное сегодня соглашение позволит нам расширить возможности использования инновационных решений компании в самых разных сферах и сделать госуправление еще эффективнее», — сказал Андрей Воробьёв.В свою очередь, Борис Нуралиев выразил уверенность, что сотрудничество в рамках подписанного соглашения поможет дальнейшей цифровизации и позволит усовершенствовать систему госуправления региона.