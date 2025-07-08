Халим Базихов из Подольска стал призёром чемпионата России по грэпплингу
Спортсмен из Подольска Халим Базихов взял бронзовую медаль чемпионата России по грэпплингу и грэпплингу-ги. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«За награды чемпионата страны по спортивной борьбе грэпплинг в Иванове во Дворце игровых видов спорта боролись более 300 участников из 41 региона России. Победители отправятся представлять страну на чемпионате мира, который состоится в Сербии с 14 по 17 октября. Базихов занимается в спортклубе единоборств «Воин», входящем в состав Федерации спортивных единоборств Подольска», – говорится в сообщении.Грэпплинг – спортивная борьба, молодое единоборство, сформировавшееся в конце ХХ века. Разделяется на два вида: ги – борьба в кимоно, и ноу ги – борьба без кимоно, подходящая для самообороны.