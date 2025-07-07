Подмосковные пятиборцы стали призёрами Спартакиады молодёжи России
Подмосковные спортсмены завоевали две бронзовые медали в финале VI летней Спартакиады молодёжи России по современному пятиборью. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Максим Копиченко из Подмосковья стал призёром в личном зачёте соревнований юниоров. В командном первенстве областная сборная также взяла бронзу. На пьедестал почёта поднялись Копиченко и Мария Носова. Ранее сборные Московской области по боксу и бадминтону тоже стали бронзовыми призёрами турнира», – рассказали в пресс-службе.Как напомнили в ведомстве, финальный этап VI летней Спартакиады молодёжи по современному пятиборью прошел в Москве 5 и 6 июля. Московскую область в 45 видах спорта представляли более 600 спортсменов.
III финальный Спартакиады будет проводиться с 30 мая по 31 августа. Соревнования в 24 субъектах России по 51 виду спорта организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».