Матч «Легенд футбола» со сборной Дмитрова собрал более 2 тыс. болельщиков

07 июля 2025, 12:49

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Легенды футбола» обыграла любителей Дмитровского городского округа со счётом 5:4 в матче проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор». Шестую текущего сезона посмотрели более 2 тыс. болельщиков, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В составе команды звёздных футболистов впервые выступил трёхкратный чемпион России, обладатель двух Кубков страны, двукратный обладатель звания «Вратарь года» Руслан Нигматуллин. Помимо него, на поле стадиона «Локомотив» вышли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Дмитрий Вязьмикин.

«Если бы в моём детстве была такая возможность, я был бы самым счастливым ребёнком. Но у меня в Казани не было таких условий для занятий спортом. Поэтому сейчас, когда я встречаюсь с детьми, стараюсь передать азарт и любовь к футболу. Видно, что ребята играют от души, любят футбол, и это самое главное. Сама идея проекта «Выходи во двор» прекрасная. Ещё много городов Московской области впереди», – сказал Нигматуллин.

«Очень важно и правильно, что перед каждым хоккейным или футбольным матчем, как только началась спецоперация, мы встречаемся с детьми, с мамами, близкими, родственниками участников СВО, дарим подарки. Футболисты говорят: «Передайте большой привет вашим мужикам, вашим близким, тем, кто находится на передовой и каждый день, рискуя жизнью, защищают нашу страну». И перед каждым матчем у нас сейчас участник спецоперации делает удар по мячу. Это тоже поддержка для ребят», – сказал комментатор Олег Жолобов.