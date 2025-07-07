Подмосковная сборная по бадминтону стала призёром Спартакиады молодёжи

07 июля 2025, 10:48

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на VI летней Спартакиаде молодёжи России. Такой результат вывел Подмосковье на третье место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.







«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись представители Подмосковья Александр Пузырёви и Глеб Степаков по итогам соревнований в мужском парном разряде. В этой же категории серебро завоевал подмосковный дуэт Владислава Просекова и Иделя Давлетбаева», — говорится в сообщении.