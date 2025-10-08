Химик-недоучка устроил в Подмосковье подпольную нарколабораторию
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в одном из частных домов в Богородском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Удалось задержать организатора лаборатории. Им оказался 32-леиний приезжий из одной из стран ближнего зарубежья, имеющий неоконченное химическое образование.
«Мужчина решил применить свои знания в криминальной сфере. В августе этого года он арендовал дом в районе деревни Тимохово, купил в даркнете всё необходимое оборудование и реактивы и устроил наркопроизводство», — говорится в сообщении.При обыске в доме нашли восемь канистр с химическими жидкостями и семь стеклянных ёмкостей с кристаллическим веществом, а также химическую посуду, магнитную мешалку, противогазы и пр. Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит в своём составе мефедрон.