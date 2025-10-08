Химик-недоучка устроил в Подмосковье подпольную нарколабораторию

08 октября 2025, 09:17

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в одном из частных домов в Богородском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Удалось задержать организатора лаборатории. Им оказался 32-леиний приезжий из одной из стран ближнего зарубежья, имеющий неоконченное химическое образование.





«Мужчина решил применить свои знания в криминальной сфере. В августе этого года он арендовал дом в районе деревни Тимохово, купил в даркнете всё необходимое оборудование и реактивы и устроил наркопроизводство», — говорится в сообщении.