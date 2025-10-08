Четверо жителей Камчатки получили сроки до 11 лет за тяжкие преступления

08 октября 2025, 09:02

Фото: iStock/Zolnierek

Четверо жителей Камчатского края отправятся в колонию строгого режима на сроки от 7 до 11 лет. Суд признал их виновными в вымогательстве с применением насилия и других тяжких преступлениях, пишет РИА Новости.