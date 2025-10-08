Четверо жителей Камчатки получили сроки до 11 лет за тяжкие преступления
Четверо жителей Камчатского края отправятся в колонию строгого режима на сроки от 7 до 11 лет. Суд признал их виновными в вымогательстве с применением насилия и других тяжких преступлениях, пишет РИА Новости.
В сентябре 2024 года подсудимые решили завладеть 2 миллионами рублей у знакомого. Они заманили потерпевшего на улицу Приморскую под предлогом передачи наркотиков. На месте один из них нанес жертве не менее семи ударов бейсбольной битой, чтобы заставить его отдать деньги.
Кроме вымогательства, участники группы совершили и другие преступления. Они украли сотовый телефон в баре, оформили кредитные карты на спящего знакомого и перевели с них деньги.
