Подмосковные горнолыжники выиграли шесть наград чемпионата России среди глухих

В Дубне началось строительство 11-этажного дома для переселения жителей аварийных бараков, возведённых ещё в 1937 году. По словам подрядчика, через два года на улице Тверской новостройка будет готова, и все нуждающиеся в жилье переедут в новые квартиры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.