Подмосковные горнолыжники выиграли шесть наград чемпионата России среди глухих

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Горнолыжники из Подмосковья завоевали шесть медалей чемпионата России среди глухих спортсменов – четыре золота и две бронзы. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На чемпионате регион представляли два спортсмена. Павел Казаков по итогам пяти заездов взял четыре золотые награды в скоростном спуске, суперкомбинации, супер-гиганте и слаломе-гиганте. А Мария Кузнецова заняла третье место в женских соревнованиях в дисциплинах «слалом-гигант» и «супер-гигант», – отметили в ведомстве.Чемпионат проходил в деревне Зелёная Поляна в Башкирии. В нём участвовали 18 спортсменов из девяти регионов России.
Читайте также:
Соревнования по мини-футболу Специальной Олимпиады Московской области собрали более 70 спортсменов
В Московской области стартует новый сезон спортивных мероприятий «СпортТрек»
Подмосковные конькобежцы выиграли четыре медали Кубка Союзного государства
Лора Луганская