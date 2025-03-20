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В Московской области стартует новый сезон спортивных мероприятий «СпортТрек»

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Открыта регистрация на второй сезон проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Подмосковья смогут участвовать в конкурсе для тренеров, а также в спортивных и образовательных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба платформы и национального проекта «Молодежь и дети».
Проект ориентирован на всех, кто уже занимается спортом или хочет начать активный образ жизни. Участники смогут зарегистрироваться на цифровой платформе и в мобильном приложении «Россия – страна возможностей», выполнять задания, участвовать в конкурсах и проходить тренировки.

«В прошлом году проект "СпортТрек" уже нашел отклик у тысяч человек, но для нас важно вовлечь как можно больше граждан в проекты, направленные на поддержание здоровья. Откликаясь на актуальные запросы выпускников платформы, мы создали конкурс тренеров. Уверен, что в этом году проект выйдет на новый уровень», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Основное направление сезона — конкурс для тренеров. Он включает два трека: для профессионалов и для тренеров-любителей. После регистрации участники пройдут тестирование, которое определит их трек. Далее конкурсантам предстоит дистанционная оценка компетенций, а лучшие из них получат возможность пройти обучение по дополнительной профессиональной программе.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Финальное мероприятие состоится в ноябре, где участники встретятся с экспертами спортивной индустрии и обсудят развитие массового спорта и тренерского сообщества. Регистрация на конкурсный трек открыта до 30 апреля 2025 года.

Спортивный трек проекта направлен на популяризацию массового спорта. Участники смогут отслеживать свою физическую активность с помощью встроенного шагомера в мобильном приложении. Кроме того, проект окажет поддержку любительским спортивным инициативам.

Принять участие могут все желающие. Регистрация доступна на сайте.

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#россия
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#обучение
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#развитие
#спорт
#подмосковье
На госуслугах Подмосковья можно подать заявку на пересмотр тарифов на транспортные услуги
20 марта 2025, 10:00

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

На портале госуслуг Московской области обновлена услуга по установлению тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь организации, которые занимаются перевозкой грузов, ремонтом подвижного состава, погрузкой и разгрузкой составов и т. д., могут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов. Новая процедура появилась на портале госуслуг Подмосковья. Оформить заявку можно онлайн в личном кабинете», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга «Установление цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Сбытовые организации и установление тарифов». Ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и подписать ее усиленной квалифицированной электронной подписью. После рассмотрения запроса распоряжение Комитета по ценам и тарифам поступит в личный кабинет пользователя.

Услуга предоставляется бесплатно, а срок ее оказания составляет 30 календарных дней.

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#надежда куртяник
#подмосковье
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В Московской области состоится премьера фильма «Часы для Веры»
20 марта 2025, 09:56

Фото: istockphoto / fergregory

27 марта, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества, пройдет Всероссийская премьера фильма «Часы для Веры», сообщает пресс-служба Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва.
Картину поддержали Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, а также Министерство обороны РФ.

Фильм включен Министерством культуры России в перечень кинолент, доступных по программе «Пушкинская карта». Это позволит школьникам и студентам бесплатно посмотреть картину в кинотеатрах своего региона.

Инициатива направлена на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, а также популяризацию отечественного кино.

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#воспитание
#пушкинская победа
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В Московской области состоялся праздничный дайджест мероприятий в честь Дня работника ЖКХ
20 марта 2025, 09:19

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В рамках празднования Дня работника ЖКХ в муниципалитетах региона, помимо торжественного награждения сотрудников, прошли различные мероприятия: тематические мастер-классы, обучающие семинары, форумы, выставки, парады специализированной техники, ярмарки профессий и встречи со студентами ВУЗов, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В Одинцово представили выставку, посвящённую оборудованию лифтового хозяйства. Посетители могли увидеть лебёдки, подъёмные механизмы, шкаф управления лифтом и систему автоматического открывания дверей кабин.

В Звёздном городке для учеников 7–8 классов провели лекторий, где обсудили правила обращения с водопроводной системой и утилизации отходов. Подобные лекции также организовали в Дмитрове, Егорьевске, Люберцах и Реутове.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Клину старшеклассники Лицея им. Д. И. Менделеева приняли участие в семинаре «Путешествие в страну ЖКХ». На мероприятии они узнали о работе коммунальной отрасли, востребованных профессиях и перспективах её развития. Такой же семинар провели и в Королёве.

В Щёлково стартовал профориентационный марафон «Выбор профессии». Первой площадкой стала школа № 24 им. С. А. Красовского, где студенты-волонтёры под руководством преподавателей продемонстрировали школьникам 27 специальностей, связанных с ЖКХ. Ярмарки профессий также прошли в Истре, Мытищах и Кашире.

В Клину учащиеся 10-го класса Лицея им. Д. И. Менделеева посетили экскурсию на ВЗУ №2. Им показали станцию обезжелезивания, которая снабжает очищенной водой центральную часть города, а также провели демонстрацию слива неочищенной воды.

В завершение школьников пригласили на летнюю практику в лабораторию станции очистки воды.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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В феврале по просьбам жильцов обновили полы в 110 подмосковных подъездах
19 марта 2025, 19:09

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Более чем в 110 подмосковных подъездах в феврале провели ремонт напольного покрытия по заявкам жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Восстановление конструкций полов, ступеней и лестниц в подъездах проводят для поддержания безопасности и комфорта жителей многоквартирных домов. Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда определяют чёткие требования к состоянию напольных покрытий в местах общего пользования. Следить за их чистотой, устранять повреждения и восстанавливать защитно-отделочные покрытия обязаны управляющие организации.
«В прошлом месяце жители Подмосковья обращались в региональную Единую диспетчерскую службу с просьбой отремонтировать полы, ступени и лестниц в подъездах. При содействии инспекторов Минчистоты специалисты управляющих организаций провели ремонт этих элементов за февраль более чем в 110 подъездах МКД», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что при обнаружении нарушения целостности ступеней, лестниц и полов в подъездах нужно обращаться в свою управляющую организацию.

Если там не реагируют на обращения, следует направить сообщение в территориальный отдел министерства.

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#дома
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#минчистоты
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Пять раменских посёлков лишились определений «рабочий» и «дачный»
19 марта 2025, 18:56

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Из официальных названий пяти населённых пунктов Раменского муниципального округа исключены слова «рабочий посёлок» и «дачный посёлок». Изменится ли что-либо для жителей, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Новые требования к категории «посёлок городского типа» распространили на Быково, Ильинский, Кратово, Родники и Удельную. Согласно Закону Московской области от 11 сентября 2024 года, посёлок городского типа определяется как «административно-территориальная единица с населением не менее 5 тыс. человек, являющаяся экономическим и социальным центром», – говорится в сообщении.
Ранее в категорию «посёлок городского типа» входили рабочие посёлки с промышленными объектами и дачные посёлки для отдыха населения.

Для жителей этих населённых пунктов изменения носят формальный характер. Они не повлекут корректировки тарифов на коммунальные услуги и энергоснабжение. Дифференциация тарифов в сфере ЖКХ и энергетики осуществляется только по статусу «город-село».

Кроме того, не нужно будет менять документы территориального планирования, то есть генплан, и градостроительного зонирования, то есть правила землепользования и застройки.

Статус территориальных единиц Быково, Ильинский, Кратово, Родники и Удельная изменится на «посёлок городского типа, административно подчинённый городу областного подчинения».

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#раменский городской округ
#городская среда
#подмосковье
#московская область
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