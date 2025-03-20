В Московской области стартует новый сезон спортивных мероприятий «СпортТрек»

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Открыта регистрация на второй сезон проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Подмосковья смогут участвовать в конкурсе для тренеров, а также в спортивных и образовательных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба платформы и национального проекта «Молодежь и дети».
Проект ориентирован на всех, кто уже занимается спортом или хочет начать активный образ жизни. Участники смогут зарегистрироваться на цифровой платформе и в мобильном приложении «Россия – страна возможностей», выполнять задания, участвовать в конкурсах и проходить тренировки.
Основное направление сезона — конкурс для тренеров. Он включает два трека: для профессионалов и для тренеров-любителей. После регистрации участники пройдут тестирование, которое определит их трек. Далее конкурсантам предстоит дистанционная оценка компетенций, а лучшие из них получат возможность пройти обучение по дополнительной профессиональной программе.
Финальное мероприятие состоится в ноябре, где участники встретятся с экспертами спортивной индустрии и обсудят развитие массового спорта и тренерского сообщества. Регистрация на конкурсный трек открыта до 30 апреля 2025 года.
Спортивный трек проекта направлен на популяризацию массового спорта. Участники смогут отслеживать свою физическую активность с помощью встроенного шагомера в мобильном приложении. Кроме того, проект окажет поддержку любительским спортивным инициативам.
Принять участие могут все желающие. Регистрация доступна на сайте.
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«В прошлом году проект "СпортТрек" уже нашел отклик у тысяч человек, но для нас важно вовлечь как можно больше граждан в проекты, направленные на поддержание здоровья. Откликаясь на актуальные запросы выпускников платформы, мы создали конкурс тренеров. Уверен, что в этом году проект выйдет на новый уровень», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Основное направление сезона — конкурс для тренеров. Он включает два трека: для профессионалов и для тренеров-любителей. После регистрации участники пройдут тестирование, которое определит их трек. Далее конкурсантам предстоит дистанционная оценка компетенций, а лучшие из них получат возможность пройти обучение по дополнительной профессиональной программе.
Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Финальное мероприятие состоится в ноябре, где участники встретятся с экспертами спортивной индустрии и обсудят развитие массового спорта и тренерского сообщества. Регистрация на конкурсный трек открыта до 30 апреля 2025 года.
Спортивный трек проекта направлен на популяризацию массового спорта. Участники смогут отслеживать свою физическую активность с помощью встроенного шагомера в мобильном приложении. Кроме того, проект окажет поддержку любительским спортивным инициативам.
Принять участие могут все желающие. Регистрация доступна на сайте.
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Дайана Хусинова