Соревнования по мини-футболу Специальной Олимпиады Московской области собрали более 70 спортсменов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В городском округе Щёлково провели соревнования по мини-футболу Специальной Олимпиады Московской области. В них участвовали команды девяти учебных заведений региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«На соревнования приехали 72 спортсмена из Щёлкова, Егорьевска, Шаховской, Богородского, Каширы, Мытищ, Серпухова и Одинцова. Это обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, ученики школ-интернатов и коррекционных школ», – отметили в министерстве.Турнир организовали региональное отделение Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» по Московской области, а также Министерство физической культуры и спорта Подмосковья.
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