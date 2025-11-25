Химкинская школа будет сотрудничать с гимназией из Казани
Ученики химкинской школы №8 им. Матвеева вернулись из поездки по Татарстану, где заключили соглашение о сотрудничестве с казанской гимназией №8. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
В годы Великой Отечественной войны на месте подмосковной школы располагался штаб 352-й Оршанской дивизии.
«Бойцы этого гарнизона отважно отстаивали интересы Родины и держали оборону столицы. Сегодня в трёх образовательных учреждениях страны созданы школьные музеи, посвящённые дивизии: один – в нашей школе, ещё два – в Казани и Бугульме», – рассказала директор школы №8 им. Матвеева Ольга Игнатьева.
Как отметили в администрации, сотрудничество школ должно помочь старту таких проектов, как обмен учебными инициативами; проведение совместных конференций и онлайн‑встреч; расширение исследовательской работы по истории 352‑й Оршанской дивизии; взаимообогащение знаниями.