Химкинская школа будет сотрудничать с гимназией из Казани

25 ноября 2025, 21:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Ученики химкинской школы №8 им. Матвеева вернулись из поездки по Татарстану, где заключили соглашение о сотрудничестве с казанской гимназией №8. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.





В годы Великой Отечественной войны на месте подмосковной школы располагался штаб 352-й Оршанской дивизии.

«Бойцы этого гарнизона отважно отстаивали интересы Родины и держали оборону столицы. Сегодня в трёх образовательных учреждениях страны созданы школьные музеи, посвящённые дивизии: один – в нашей школе, ещё два – в Казани и Бугульме», – рассказала директор школы №8 им. Матвеева Ольга Игнатьева.