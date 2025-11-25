Химкинского педагога признали лучшим лектором России на престижном конкурсе

25 ноября 2025, 20:48

оригинал Фото: Общество «Знание»

Педагог центра дополнительного образования «Дикие тропы» Артём Рябухин выиграл Всероссийский конкурс «Знание. Лектор» в номинации «Экология и туризм». Он стал лучшим лектором России среди 21 000 участников, сообщили в администрации городского округа Химки.





За восемь месяцев химчанин провёл пять тематических лекций по экологии и туризму, в том числе о сохранении Байкала и развитии экотуров; прошёл тесты на мастерство публичных выступлений и выдержал полуфинальное испытание. Оно представляло собой авторскую лекцию, где нужно было за семь минут изложить сложную тему.



«Маршрутный туризм по России – лучший инструмент познать и полюбить страну. Города занимают лишь 1% её территории, остальное – дикая природа, настоящая Россия. Но чтобы не выживать, а наслаждаться путешествием, расширять кругозор, необходимы знания. Мои лекции побуждают людей готовиться к путешествиям, учиться и ставить масштабные цели, соразмерные просторам страны», – подчеркнул Рябухин.