Химкинские библиотеки с начала года приняли более 450 000 посетителей

25 ноября 2025, 21:19

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Библиотеки Химок с начала года посетили свыше 450 000 человек, им выдали более 750 000 изданий. Такие данные привели в пресс-службе администрации городского округа.





Когда‑то библиотеки воспринимали только как хранилища книг. Сегодня это настоящие центры городской культуры.



«Мы рады, что наши библиотеки посещают так много людей. Это подтверждает их актуальность для химчан. Сегодня библиотека уже гораздо больше, чем книгохранилище. Посетители берут книги и периодику, занимаются в кружках и секциях, участвуют в мастер-классах. Наша цель – создать комфортные условия для чтения и обучения. Продолжим работать над развитием библиотечной сети», – сказала глава муниципалитета Елена Землякова.