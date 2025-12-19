Химкинская школа искусств приглашает на бесплатный новогодний концерт
Большой концерт «Новогодний сюрприз» подготовила Центральная детская школа искусств (ЦДШИ) Химок для жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоится в концертном зале школы в воскресенье, 21 декабря. Начало в 16:30.
«На концерте выступят: хор «Диковинка», Капелла мальчиков, хор «Союз друзей» и хор мальчиков «Виват». Артисты исполнят популярные праздничные композиции», — говорится в сообщении.Директор школы искусств Инна Монастырская отметила, что хоровой отдел является гордостью города.
«Я уверена, что ребята своим талантом и энергией создадут то самое волшебное новогоднее настроение. Приходите всей семьёй, это будет незабываемый вечер», — сказала Монастырская.Адрес ЦДШИ: Химки, улица Чапаева, дом №6. Вход на концерт свободный.