В Подрезково провели встречу с жителями и приняли 49 обращений
17 декабря представители администрации Химок провели встречу с жителями микрорайона Подрезково. За день профильные специалисты приняли 49 обращений жителей. Об этом сообщили в Администрации городского округа Химки.
Жители получили ответы на вопросы из ключевых сфер городского управления: ЖКХ, социальной защиты населения, поддержки малого бизнеса и предпринимательской деятельности, а также здравоохранения и медицинских услуг.
«Подобные мероприятия – это диалог с властью. Возможность решить наболевший вопрос, привлечь внимание к значимой проблеме, чтобы совместными усилиями найти пути её решения. Принимайте участие в выездных администрациях, ведь именно так мы сможем улучшить нашу с вами жизнь», — сказал депутат Химок Глеб Демченко.Одна из участниц встречи, Вера Плешакова, отметила, что формат встреч удобен и позволяет оперативно обсуждать проблемы дворов и детских площадок. Она показала фотографии мест, которые требуют внимания, и теперь ждёт решения и плана работ от администрации.
Подобные выездные администрации проходят каждую неделю в разных районах городского округа. С начала года в Химках уже провели 46 подобных встреч, позволяя жителям напрямую общаться с властью и получать оперативные ответы на актуальные вопросы.