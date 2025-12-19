В Подрезково провели встречу с жителями и приняли 49 обращений

19 декабря 2025, 14:01

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

17 декабря представители администрации Химок провели встречу с жителями микрорайона Подрезково. За день профильные специалисты приняли 49 обращений жителей. Об этом сообщили в Администрации городского округа Химки.





Жители получили ответы на вопросы из ключевых сфер городского управления: ЖКХ, социальной защиты населения, поддержки малого бизнеса и предпринимательской деятельности, а также здравоохранения и медицинских услуг.



«Подобные мероприятия – это диалог с властью. Возможность решить наболевший вопрос, привлечь внимание к значимой проблеме, чтобы совместными усилиями найти пути её решения. Принимайте участие в выездных администрациях, ведь именно так мы сможем улучшить нашу с вами жизнь», — сказал депутат Химок Глеб Демченко.