Подольское отделение «Юнармии» признали лучшим на областном смотре-конкурсе
В Московской области подвели итоги ежегодного смотра-конкурса муниципальных отделений всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Победу одержали представители Подольска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Финал конкурса состоялся на территории Преображенского оборонно-спортивного центра «Фонд спецназа ВДВ».
«Подольск становится лучшим в Московской области уже в пятый раз. Мы стремимся подтвердить статус Подольска как столицы патриотики, это заслуженная награда за нашу работу», — сказал начальник штаба подольского отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.В администрации отметили, что в течение года юнармейцы округа принимали самое активное участие в различных военно-патриотических мероприятиях.