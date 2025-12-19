В Щёлкове построили детский сад на 240 мест

19 декабря 2025, 12:23

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детсад, рассчитанный на 240 воспитанников, построили на улице Неделина в Щёлкове. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкокомплекса Московской области.





Здание трёхэтажное, его общая площадь составляет более трёх с половиной тысяч квадратных метров.





«В детском саду есть групповые помещение для малышей от полутора до семи лет. Там свои игровые, спальни, санузлы и раздевалки. Кроме того, в постройке оборудовали физкультурный и музыкальный залы, медпункт, административные и технические помещения, систему видеонаблюдения и пункт охраны», — говорится в сообщении.