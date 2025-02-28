Химкинские депутаты избрали главой городского округа Елену Землякову

Площадка для благоустройства территории в центре Павловского Посада, где раньше был заброшенный ТЦ «Павловский Пассаж», полностью расчищена. Об этом глава городского округа Денис Семёнов рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.