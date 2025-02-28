Химкинские депутаты избрали главой городского округа Елену Землякову

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Елена Землякова избрана главой городского округа Химки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. За её кандидатуру единогласно проголосовал Совет депутатов муниципалитета.
Заседание состоялось 28 февраля при участии депутата Госдумы Ирины Родниной, а также депутатов Мособлдумы Михаила Раева и Владислава Мирзонова.
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«Убеждена, что залогом успешного решения большинства жизненно важных вопросов является тесное взаимодействие с жителями. Для меня очень важна обратная связь. Только так можно понять то, что действительно нужно людям здесь и сейчас. Стратегия развития округа будет основана на указах нашего президента и программах губернатора», – сказала после избрания Землякова.27 января её назначили временно исполняющим полномочия главы Химок.
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Лора Луганская