Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Химкинские депутаты избрали главой городского округа Елену Землякову

Химкинские депутаты избрали главой городского округа Елену Землякову

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Оригинал
Елена Землякова избрана главой городского округа Химки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. За её кандидатуру единогласно проголосовал Совет депутатов муниципалитета.
Заседание состоялось 28 февраля при участии депутата Госдумы Ирины Родниной, а также депутатов Мособлдумы Михаила Раева и Владислава Мирзонова.
«Убеждена, что залогом успешного решения большинства жизненно важных вопросов является тесное взаимодействие с жителями. Для меня очень важна обратная связь. Только так можно понять то, что действительно нужно людям здесь и сейчас. Стратегия развития округа будет основана на указах нашего президента и программах губернатора», – сказала после избрания Землякова.
27 января её назначили временно исполняющим полномочия главы Химок.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв объявил об отставке Волошина и представил врио главы Химок

В химкинской деревне Юрлово построят детсад на 350 мест

Земельные инспекторы в Химках пресекли незаконную деятельность на берегу пруда
#подмосковье
#московская область
#елена землякова
#химки
#депутаты
#совет депутатов
#голосование
#глава
На месте заброшенного ТЦ в центре Павловского Посада разобьют новый сквер
28 февраля 2025, 17:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Площадка для благоустройства территории в центре Павловского Посада, где раньше был заброшенный ТЦ «Павловский Пассаж», полностью расчищена. Об этом глава городского округа Денис Семёнов рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Глава Подмосковья спросил, на какой стадии сейчас работы. Семёнов доложил, что в декабре прошлого года снос здания на площади 8 тыс. кв. м. завершили.
«Площадка готова к благоустройству, сейчас занимаемся проектными работами. Планируем построить новый сквер со всеми удобствами, прогулочной зоной и зоной тихого отдыха. Обустроим парковку, о чем нас просили жители. Также планируется начать благоустройство Стахановского озера в Электрогорске. Еще одна задача – снести аварийный ДК им. Потапова и приступить к проектированию нового объекта на его месте. Кроме того, активном обсуждаем с близкими наших военных планы создания в Электрогорске и Павловском Посаде двух Аллей Героев с памятниками, монументами, благоустройством и парковками. Сделаем всё, чтобы почтить память земляков, наших защитников», – рассказал Семёнов.
Ранее в городском округе уже сделали более современными парки «Дубрава» и «Меленки».

Читайте также:

В Павловском Посаде в этом году отремонтируют котельную и 7 км трубопроводов

В Павловском Посаде за год после капремонта открыли две поликлиники

В Павловском Посаде за год отремонтируют детсад и центр допобразования
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#глава
#денис семёнов
#павловский посад
#благоустройство
#городская среда
#скверы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дзюдоистка Шишкова из Люберец завоевала медаль на всероссийских соревнованиях
28 февраля 2025, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Екатерина Шишкова из спортшколы олимпийского резерва «Союз» города Дзержинский округа Люберцы завоевала бронзовую медаль всероссийских соревнований по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Екатерина Шишкова выступала в весовой категории до 57 килограммов. По итогам соревнований она поднялась на третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Всероссийские соревнования по дзюдо проводились в Центре Олимпийской подготовки по дзюдо имени В.В. Путина в столице Чечни Грозном с 25 по 28 февраля.

В администрации округа отметили, что тренерский совет спортшколы «Союз» признал Екатерину Шишкову лучшей спортсменкой 2024 года. Она выполнила норматив и заслужила звание Мастера спорта России по дзюдо.

Читайте также:

Нападающий «Нефтехимика» рассказал, сколько еще может продолжаться карьера Овечкина

«Чеховские медведи» сыграют в ¼ финала SEHA – Gazprom League с пермяками

«Не моя проблема»: нападающий «Динамо» Комтуа о критике в свой адрес
#спорт
#люберцы
#дзюдо
#грозный
#соревнования
#медаль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде в этом году отремонтируют котельную и 7 км трубопроводов
28 февраля 2025, 17:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2025 году в Павловском Посаде проведут капитальный ремонт котельной, которая обеспечивает теплом весь центр города. Об этом глава городского округа Денис Семёнов рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«В этом году нам предстоит отремонтировать котельную «Городок» в Павловском Посаде и обновить свыше 7 км ветхих участков сетей. Расскажите, как обстоят дела по основным направлениям, что беспокоит жителей, где нужна наша поддержка, помощь, особое внимание», – обратился к главе Воробьёв.
Модернизация системы ЖКХ стала одной из главных тем встречи. За год в округе заменили 2,9 км сетей горячего и теплоснабжения, 1,1 км холодного водоснабжения в Павловском Посаде и 2 км теплосетей – в Электрогорске. На 2025 год запланировано отремонтировать котельную «Городок» и обновить более 7 км сетей.

Кроме того, ведётся проектирование новых блочно-модульных котельных в деревнях Алфёрово, Казанское, Чисто-Перхурово и Ефимово. Положительные изменения почувствуют около 52 тыс. жителей.
«ЖКХ – особая тема. Котельная «Городок» обеспечивает теплом более 20 тыс. человек – весь центр Павловского Посада. Она вошла в государственную программу и в этом году будет капитально отремонтирована. Также отремонтируем в общей сложности около 7 км трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения», – доложил Семёнов.
Он добавил, что на территории муниципалитета 42 дома признаны аварийными. Задача на этот год – расселить 96 квартир, где проживают 226 человек. Это 11 домов. А всего до конца 2027-го могут быть расселены около 700 жителей 32 домов.

Читайте также:

В Павловском Посаде за год после капремонта открыли две поликлиники

В Павловском Посаде за год отремонтируют детсад и центр допобразования

В Павловском Посаде реализуют 20 инвестпроектов почти на 15 млрд рублей
#подмосковье
#московская область
#павловский посад
#губернатор
#андрей воробьёв
#капитальный ремонт
#капремонт
#котельная
#теплоснабжение
#теплотрасса
#водоснабжение
#денис семёнов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Чеховские медведи» сыграют в ¼ финала SEHA – Gazprom League с пермяками
28 февраля 2025, 17:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Гандболисты из подмосковного клуба «Чеховские медведи» встретятся в четвертьфинале SEHA – Gazprom League с командой «Пермские медведи», матч состоится в понедельник, 3 марта, в Перми, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Команда находится в хорошем игровом тонусе, поэтому будем биться только за победу. (…) Думаю, что победит тот, кто сделает меньше ошибок, кто сыграет более дисциплинированно, потому что команда Перми – это очень серьезный соперник, который не простит расхлябанности», — сказал капитан «Чеховских медведей» Кирилл Котов.
Ответная встреча «Чеховских медведей» с «Пермскими медведями» состоится в Чехове 8 марта.

В других четвертьфиналах SEHA – Gazprom League 1 марта команда «СКА-Минск» сыграет с «Мешков Брест», а «ВиктОр» с ЦСКА, а на второе марта назначен матч команд «Машека» и «Зенит».

Читайте также:

«Не моя проблема»: нападающий «Динамо» Комтуа о критике в свой адрес

«Не продали — значит рассчитывают»: Ещенко об отсутствии новичков в «Краснодаре»

Соревнования ЦФО по танцевальному спорту в Лобне собрали 1,8 тыс. участников
#спорт
#минспорта мо
#гандбол
#матч
#чеховские медведи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат Айвар раскрыла, что грозит фигурантам дела о продаже новорождённого в Подмосковье
Адвокат раскрыла, что грозит фигурантам дела о продаже младенца в Подмосковье
28 февраля 2025, 17:20

Фото: iStock / AndreyPopov

Всем четырём фигурантам уголовного дела о продаже младенца в Подмосковье грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Об этом «Радио 1» сообщила почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин» Людмила Айвар.

Ранее сообщалось, что в Щёлкове по подозрению в торговле новорождённым с использованием поддельных документов задержаны супруги, работник частного медцентра и роженица. По данным следствия, в феврале семейная пара решила купить ребёнка. Подыскав беременную, супруги договорились с ней о продаже сына, которого она должна была родить в ближайшее время.
«Это опасное преступление с точки зрения уголовного законодательства. И «покупателям», и «продавцу» грозят до 15 лет лишения свободы. Кстати, врач за подделку тоже может получить 15 лет, так как это та же самая статья Уголовного кодекса 127.1 «Торговля людьми». При этом преступление пыталась совершить группа лиц по предварительному сговору с использованием поддельных документов», – пояснила Айвар.
При этом она назвала торговлю новорождёнными достаточно распространённым явлением.
«К сожалению, такие случаи не единичные. Часто в средствах массовой информации сообщают, что кто-то занимается торговлей детьми. Это и врачи, и сотрудники компаний по суррогатному материнству, и родители, которые продают своих детей», – перечислила адвокат.
Она отметила, что люди часто идут на риск, так как законные методы усыновления кажутся им более затратными.
«Они требуют больше подготовки, времени, больше ответственности. Усыновление – длительная процедура, и не каждому она доступна. Нужно обладать определёнными признаками, чтобы суд удовлетворил заявление об усыновлении. Нужно найти и подобрать ребенка. У нас на усыновление большая очередь из родителей, которые не имеют детей или хотят забрать ещё одного ребёнка из детдома. А тут всё просто – 10 тысяч рублей и какая-нибудь маргинальная семья. Как я понимаю, это не совсем благополучная мать, если за такую сумму продаёт собственного ребенка. Плюс ещё нужно платить тем, кто будет подделывать документы», – обратила внимание собеседница «Радио 1».
Вместе с тем, продолжила Айвар, незаконный способ получить новорождённого, помимо уголовного преследования, несёт и другую опасность.
«Тут генетика совершенно не очевидна и непонятна. Есть риск получить не совсем здорового ребёнка, даже с генетическими отклонениями. Сначала они могут быть не вполне очевидными, но проявиться у ребенка спустя какое-то время. Однако рисковые люди есть», – отметила адвокат.
Кроме того, Людмила Айвар предположила, что в некоторых случаях стремление взять на воспитание младенца простым, но незаконным способом может быть связано с желанием получить материнский капитал или пособие на ребёнка.

Читайте также:

В Щёлкове пресекли продажу новорождённого с подлогом документов

В Щёлкове поймали обманувшего пенсионерку газовщика

Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю достигли 3 млн рублей
#подмосковье
#московская область
#преступление
#уголовное дело
#дети
#новорождённые
#роды
#адвокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате